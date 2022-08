Der letzte Tanz daheim: Raiders wollen Rechnung mit Köln begleichen

Seine Qualitäten sind wieder gefragt: Raiders Quarterback Sean Shelton will erneut vor Tausenden Zuschauern brillieren.

Innsbruck – Drei Spiele stehen für Tirols Football-Aushängeschild in der European League of Football (ELF) noch an. Und nur eines davon steigt vor heimischer Kulisse. Im Rahmen des Duells mit Köln feiern die Swarco Raiders heute zusätzlich ihr 30-Jahr-Jubiläum.