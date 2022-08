6580 Firmenübernahmen im Vorjahr: Gastro wieder auf Platz 1

Wien – Im vergangenen Jahr gab es 6580 Firmenübernahmen, ein Plus von 3,5 Prozent im Vergleich zu 2020. Spitzenreiter war einmal mehr die Gastronomie, wenngleich nicht im Ausmaß wie in den Jahren zuvor. 2021 waren rund 1100 Gastrobetriebe übernommen worden. Über drei Viertel aller Übernahmen entfielen auf 20 von insgesamt 93 Fachgruppen. Die Zahl jener Übernahmen, die nicht familienintern erfolgten, stieg. Zuletzt entfielen 55 Prozent auf die Übergabe im Familienverbund.

Familienexterne Übergaben finden in rund der Hälfte der Fälle in Form eines Verkaufs an externe Dritte statt. Bei knapp einem Viertel erfolgt eine Übernahme durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bzw. ein Management Buy-Out. Ein weiteres Viertel der zu übergebenden Unternehmen wird an Bekannte bzw. Freunde verkauft, rechnet sie im Gespräch mit der APA vor.