Auf Hund und Katz' gekommen: So klappt das Zusammenleben mit Haustieren

Seit der Corona-Pandemie ist der Anteil an Haustieren in Österreich stark angestiegen. Vor allem Hunde und Katzen sind als neue Mitbewohner in den heimischen Haushalten dazugekommen. Doch was brauchen die Vierbeiner eigentlich? Tiercoach Desiree Auer verrät, warum man seinen Hund nicht überall hin mitnehmen sollte, warum das Handy beim Spazierengehen kein guter Begleiter ist und wie man die Zeichen von Katze und Hund richtig deutet.