Klimakrise setzt heimischen Gewässern zu: Sanierungsoffensive gefordert

Innsbruck – Badende freuen sich über die warmen Temperaturen vor allem der Seen, für die Natur hat die Hitze aber gravierende Folgen. Wie WWF-Gewässerschutzexperte Gerhard Egger sagt, zählen Wasserlebewesen eindeutig zu den Verlierern der Klimakrise. Das kühle Nass, in dem sich besonders heimische Fische und andere Wasserbewohner tummeln können, wird immer wärmer. Die um 0,8 bis 2,6 Grad höheren Wassertemperaturen, wie sie bereits gemessen werden, stellen für viele Wasserorganismen eine große Belastung dar. Bis zur Mitte des Jahrhunderts könnten es weitere zwei Grad mehr werden, so die düsteren Aussichten.