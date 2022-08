„Pussy Riot“ im Treibhaus: Unterwegs im Rettungswagen, um der Ukraine zu helfen

Innsbruck – Das Treibhaus ist voll, obwohl der Auftritt von Pussy Riot vorgestern Freitag erst deutlich nach 22 Uhr beginnt. Die Künstlerinnen sind verspätet mit ihrem kleinen Tourbus, einem ausrangierten Rettungsfahrzeug, in Innsbruck eingetroffen, zum zweiten Gastspiel in Tirol. Im Mai performte die Band schon in St. Johann.