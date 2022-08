Gemütliches Frühstück, spannende Gäste: TT-Café in Innsbruck trotzte dem Wetter

Unter den schützenden Zeltdächern am westlichen Parkplatz des Einkaufszentrums Dez ließ es sich gestern auch bei herbstlichen Witterungsbedingungen gemütlich-familiär frühstücken. © Rita Falk

Von Michael Domanig

Entgeltliche Einschaltung

Innsbruck – Regenschauer, herbstlich-kühle Temperaturen: Auch von unwirtlichen äußeren Bedingungen ließen sich die BesucherInnen beim TT-Café-Tourstopp vor dem Innsbrucker Dez gestern nicht entmutigen. Die regensicheren Plätze waren rasch gefüllt – und das Gratis-Frühstück schmeckte mindestens so gut wie bei Sonnenschein: Über den Vormittag hinweg genoss das Publikum 8600 Tassen Kaffee von Testa Rossa caffè, 4200 Stück Brot und Gebäck aus der Hofer Backbox und 2000 Flaschen Silberquelle-Mineralwasser.

Jane Platter (Tiroler Versicherung, M.) und Julia Polai sprachen mit Marco Witting über Personalrekrutierung und Tanzsport. © Rita Falk

Dazu servierten TT-Lokalchef Marco Witting und Moderatorin Lisa Kuprian ein vielfältiges Interviewprogramm auf der Bühne. BM Georg Willi nahm zum Dauerstreit in der Stadtpolitik Stellung – und gab sich angriffig: Es gebe Parteien, die „um Kleinigkeiten einen Riesenwind machen“, während sie etwa bei der Klimakrise als größtem Problem „zu wenig mithelfen“. Sein Plädoyer für eine soziale Staffelung in Sachen Gebührenbremse erneuerte er: Statt „mit der Gießkanne über alle drüberzugehen“, sollten jene mehr entlastet werden, „die es am meisten brauchen“.

Bürgermeister Georg Willi und Heike Kiesling (Innsbruck Marketing) stellten sich den Fragen von TT-Lokalchef Marco Witting (r.). © Rita Falk

Dez-Centermanager Helmut Larch (M.) und Günter Neyer (Testa Rossa, 2. v. l.) gratulierten den glücklichen Gewinnern Gyula Ignacz, Enikö Ridacs (mit dem kleinen Patrick) und Alois Egger (v. l.). © Rita Falk

Heike Kiesling, neue Geschäftsführerin des Innsbruck Marketings, hat keine Sorgen, in die stadtpolitischen Mühlen zu geraten. Als zentrales, nicht an die Politik gebundenes Ziel nannte sie, die „unglaublich starke, alpin-urbane Marke“ Innsbruck wieder zu schärfen. Dazu gehören auch Veranstaltungen von „Krapoldi im Park“ bis zum Bergsilvester – das heuer übrigens ohne Feuerwerk auskommen soll, wie sich Kiesling und Willi einig waren.

Warum ein gutes Verhältnis zwischen Arbeitgeber und -nehmer viel mit einer gelungenen Beziehung zu tun hat, „in der beide sich Mühe geben“, erklärte Jane Platter, Leiterin des Personalmarketings bei der Tiroler Versicherung. Hier gehe man viele neue Wege – etwa mit fixer Entlohnung statt Provisionsbasis für die KundenberaterInnen.

Treue TT-Abonnenten seit 40 Jahren: Ingrid und Josef aus Innsbruck-Arzl ließen sich Kaffee und Mineralwasser schmecken. © Rita Falk

Julia Polai von der traditionsreichen Tanzschule Polai machte Lust auf die World Masters der lateinamerikanischen Tänze in Innsbruck (am 27.8.) und betonte, dass wirklich jeder tanzen kann: „Hauptsache, man will – am wichtigsten ist der Spaß.“

Spaß machen soll auch „Wohnmacht“, das neue Kabarettprogramm von Markus Koschuh, das am 14.9. Premiere feiert. Zugleich werde es aber „das böseste Programm“ bisher sein. So will Koschuh kritisch hinterfragen, welche Maßnahmen gegen die Wohnmisere warum nicht gesetzt werden. Die Tourismusabgabe würde er als Kulturschaffender übrigens sogar gern zahlen – wenn dafür die Stimmgewichtung bei TVB-Wahlen endlich fairer würde.

Gut gelaunt: Kabarettist Markus Koschuh und Pfarrerin Ulrike Swoboda teilten sich eine der schmackhaften Topfengolatschen. © Rita Falk

Besonders spannende Einblicke gab Ulrike Swoboda, evangelische Pfarrerin mit Schwerpunkt in der Klinik- und Gefängnisseelsorge – für sie einfach „Kirche an einem anderen Ort“. Wobei am Krankenbett und im Gefängnis nicht Religion und Konfession zählten, „sondern der Mensch vor Ort“ und seine Bedürfnisse. Beim neuen Projekt der mobilen Hausseelsorge – Ehrenamtliche werden dabei für Hausbesuche ausgebildet – gehe es vor allem darum, der verbreiteten Einsamkeit zu begegnen.

Clemens Paulweber (HCI) gab Einblick in die „Pre-Season“. © Rita Falk

Im finalen Sport-Block erzählte HCI-Crack Clemens Paulweber, der nach Verletzungspause nächste Woche wieder ins Eishockeytraining einsteigen will, von der Saisonvorbereitung und den Zielen der „Haie“ – und davon, warum eine lautstarke Halle die wichtigen „paar Extraprozent“ bringen kann.

Diese werden auch die Footballer der Swarco Raiders im Kampf um einen Play-off-Platz benötigen. Das Niveau in der wachsenden „European League of Football“ (ELF) sei ein ganz anderes, schon im Training brauche es volle Intensität, weil man „einfach besser werden muss“, meinte Kapitän Adrian Platzgummer. Für Managerin Claudia Nuener war der Schritt in die ELF jedenfalls richtig: „Es ist eine sehr kompetitive Liga, wo es unglaublich spannend bleibt.“

Adrian Platzgummer (l.) und Claudia Nuener von den Swarco Raiders Tirol, hier mit TT-Marketingleiter Norbert Adlassnigg, hatten Freikarten mit dabei. © Rita Falk

Spannend wurde es dann auch noch einmal beim TT-Café, als Glücksengerl Philippa die GewinnerInnen aus dem Lostopf zog: Über je ein Testa-Rossa-Genussset samt Kaffeemaschine durften sich Alois Egger sowie Gyula Ignacz freuen, der 300-Euro-Gutschein des Einkaufszentrums Dez ging an Enikö Ridacs.