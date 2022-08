Richard Lugner auf Besuch in Fügen: „Wenn man Erfolg hat, hat man Neider“

Richard Lugner gestern mit Bahita, Lydia und Irina (v. l.) im Kohlerhof in Fügen.

Fügen – „Er ist sehr bodenständig, ein Gentleman alter Schule, aber manchmal kann er auch aus der Haut fahren. Bei Unpünktlichkeit etwa. Mit ihm ist immer was los und man kann viel von ihm über Bauwerke lernen.“ Wenn Tiere reden können, dann sagen sie genau das über den Baulöwen Richard Lugner. Zumindest wenn es sich um „Kolibri“ (Bahita), „Schmetterling“ (Irina) und „Wildsau“ (Lydia) handelt. Die drei Damen des Lugner’schen „Streichelzoos“ begleiteten den rüstigen Senior gestern zum Juzi-Open-Air in Strass – in gesponserten Dirndln bzw. Lederhose. Dort gab der nimmermüde Partytiger sein Lied „I bin der Lugner, olé, olé“ zum Besten.