30-Jähriger mit Traktor und Güllefass in Bachbett in OÖ gestürzt

Sonnberg im Mühlkreis/Helfenberg – Ein 30-Jähriger ist Samstagnachmittag mit einem Traktor samt Güllefass in Sonnberg im Mühlkreis (Bezirk Urfahr-Umgebung) in ein Bachbett gestürzt. Der Lenker konnte sich selbstständig befreien und wurde mit leichten Verletzungen ins Spital gebracht. Der im Traktor befindliche Diesel sowie Gülle flossen aus, Feuerwehren errichteten Ölsperren. Experten müssten nun prüfen, ob weitere Maßnahmen notwendig seien, berichtete die Polizei.

Der Mann war mit dem Traktor samt Güllefass auf einer abschüssigen Wiese unterwegs. Dabei kam das Gespann ins Rutschen und stürzte nach etwa 100 Metern in den Bach. Der im Traktor befindliche Diesel und rund 12.000 Liter Gülle flossen in den Krapfenbach und weiter in die Große Rodl. Mehrere Feuerwehren bargen mit einem schweren Kran den Traktor und das Güllefass.

Ebenfalls zu verunreinigtes Erdreich kam es nach einem Unfall am Samstag in Helfenberg (Bezirk Rohrbach). Ein 27-Jähriger kam mit seinem Wagen in einer Rechtskurve unmittelbar vor einer Bushaltestelle ins Schleudern und rutschte mit seinem Wagen links über die Fahrbahn. Anschließend rammte er mit dem Pkw ein Brückengeländer, fuhr über eine Böschung in eine Wiese und kam in der Nähe eines Baches zum Stillstand.