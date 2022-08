Jennifer Lopez und Ben Affleck feierten rauschendes Hochzeitsfest

Jennifer Lopez ist wieder unter der Haube. Nach ihrer Hochzeit in Las Vegas im kleinsten Kreis hat die Sängerin und Schauspielerin die große Hochzeitsfeier jetzt nachgeholt.

Washington – Erst in Las Vegas, jetzt noch einmal zuhause: Jennifer Lopez und Ben Affleck haben sich am Samstag noch einmal das Ja-Wort gegeben – dieses Mal vor Freunden und Verwandten, wie US-Medien berichteten. Das rauschende Hochzeitsfest fand auf dem 35 Hektar großen Grundstück Afflecks im US-Bundesstaat Georgia statt. Das oft als "Bennifer" bezeichnete Paar hatte sich bereits Mitte Juli in der Glitzermetropole Las Vegas trauen lassen.