Auto fuhr in Hochzeitsgesellschaft: Tote und Verletzte in Westkanadal

Vancouver – Ein Auto ist im Westen Kanadas in eine Hochzeitsgesellschaft gefahren – zwei Menschen wurden dabei getötet. Zehn weitere Personen seien bei dem Vorfall am Samstagabend (Ortszeit) nahe Vancouver verletzt worden, berichteten örtliche Medien unter Berufung auf die Polizei. Zwei von ihnen seien in kritischem Zustand.