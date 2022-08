Regenwetter zieht nach Osten, in Tirol kehren ruhige Sommertage ein

Innsbruck – Unwetter und Dauerregen haben in den vergangenen Tagen vor allem den Süden und Westen Österreichs beschäftigt. Nun ziehen sie weiter in Richtung Osten, berichten die österreichische Unwetterzentrale sowie die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG). Startet die neue Woche also in Wien, Niederösterreich und der Steiermark mit jeder Menge Wolken und Regentropfen, pendelt sie sich in Tirol langsam aber sicher bei ruhigem Sommerwetter ein.