Spiel gedreht! WSG Tirol feierte gegen Ried den ersten Auswärtssieg

WSG-Jubel in Ried – die Tiroler entführten drei Punkte.

Ried – Die WSG Tirol kehrte am Sonntag in der 5. Runde der Bundesliga in die Erfolgsspur zurück. Die Wattener feierten bei der SV Ried einen 2:1-Erfolg und fuhren die ersten Auswärtspunkte der noch jungen Saison ein.