Nur 1:1 gegen Köln: Frankfurt wartet weiter auf den ersten Sieg

Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt hat den ersten Sieg in der neuen Saison der deutschen Bundesliga verpasst. Das Team von Trainer Oliver Glasner kam am Sonntag gegen den 1. FC Köln trotz Führung nicht über ein 1:1 hinaus und steckt weiter in der unteren Tabellenhälfte fest. Daichi Kamada (71. Minute) traf für Frankfurt per Freistoß zwei Minuten nach seiner Einwechslung, ehe Jan Thielmann (82.) den Ausgleich erzielte.