Mutter und Sohn (6) auf Wanderweg in Schweiz von Baum erschlagen

Bern – Ein herabgestürzter Baum hat am Sonntag zu Mittag eine 42-jährige Mutter und ihren sechsjährigen Sohn auf einem Wanderweg in der Schweiz erschlagen. Jede Hilfe kam zu spät, beide erlagen noch auf der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen. Wie es zu dem Unglück auf der alten Badstrasse in Pfäfers im Kanton St. Gallen kommen konnte, war am Sonntagabend nicht klar.