Nach Wanderunfall in Tirol: Van der Bellen hat das Spital verlassen

Kaunertal – Bundespräsident Alexander Van der Bellen ist am Montag, einen Tag nach seinem Wanderunfall am Kaunergrat, wieder aus dem Spital entlassen worden. „Es geht ihm gut. Er wird sich aber auf Anraten der Ärzte in den kommenden Tagen schonen", teilte seine Sprecherin auf Anfrage mit. Van der Bellen hatte sich am Sonntagnachmittag bei einem Bergunfall leichte Verletzungen zugezogen. Er war bei einer Wanderung in heimatlichen Gefilden am Kaunergrat abgerutscht. Von Begleitern der Cobra wurde er ins Krankenhaus Zams gebracht.