Gold für Bahnhof Seefeld, Silber für Lienz

Aus Tiroler Sicht erfreulich ist auch das Abschneiden des erst kürzlich erneuerten Bahnhofs in Lienz. In der Kategorie „größere Bahnhöfe außerhalb der Landeshauptstädte“ belegte die Osttiroler Drehscheibe hinter Rankweil den zweiten Platz. Die übrigen Tiroler Bahnhöfe gingen leer aus. In der Kategorie „Landeshauptstädte“ ging der erste Platz zum sechsten Mal in Folge an den Wiener Hauptbahnhof. Den zweiten Rang teilten sich die Bahnhöfe in Salzburg und St. Pölten. Die rote Laterne hängten die Fahrgäste den Bahnhöfen in Bregenz und Meidling um. Der Innsbrucker Hauptbahnhof reiht sich erst am siebten Platz ein. (TT)