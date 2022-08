Lückenschluss beim Wandern an der Isel

Neue Bauten wie dieser machen den Iseltrail zwischen Glanzer und Schlaitner Brücke begehbar. Die blaue Markierung am Fels zeigt den Wasserstand der Isel im Fall eines hundertjährlichen Hochwassers an.

Landschaftlich ist der neu zugängliche Abschnitt sehr abwechslungsreich. Wäldchen, die Iselauen, kleine Sandstrände direkt am Wasser und ein Stück Forstweg warten auf die Wanderer, manchmal ist Trittsicherheit gefragt. Die Hindernisse am Flussufer wurden mit Hilfe von drei Stahlkonstruktionen entschärft. Denn an manchen Stellen ragen die Felsen direkt über das Wasser. Von den 3,5 Kilometern des Teilstücks sind 700 Meter neu gebaut worden. „Wir sind froh, dass niemand mehr auf den Radweg ausweichen muss“, sagt Franz Theurl. Wegen der hohen Radlerfrequenz sei das oft nicht ganz ungefährlich.