Millionen für leistbares Wohnen rund um Innsbruck

Die Tigewosi errichtete in Absam 30 Wohnungen.

In Absam wurden vor Kurzem 30 Wohnungen in einer von der Tigewosi errichteten Anlage am Nuelweg übergeben. Aufgeteilt auf drei Gebäudekörper entstanden elf Eigentumswohnungen, elf Mietwohnungen mit Kaufoption und acht Mietwohnungen. Die Baukosten liegen bei rund 6 Millionen Euro netto, davon werden 1,82 Mio. Euro über ein Wohnbauförderungsdarlehen des Landes Tirol finanziert. „Mit den drei Baukörpern konnten wir dem Wunsch der Gemeinde nachkommen und Mietwohnungen, Mietwohnungen mit Kaufoption sowie Eigentumswohnungen anbieten. Es freut mich besonders, dass es uns wiederum gelungen ist, leistbaren Wohnraum, diesmal auch im Ortszentrum, zu schaffen“, erklärt Tigewosi-Geschäftsführer Franz Mariacher.