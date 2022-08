Transitforum fordert endlich Taten bei „ungelöstem Brennertransit"

(Symbolfoto) © Thomas Boehm / TT

Innsbruck – Das „Schlagwort Korridormaut" stößt dem Transitforum Tirol sauer auf. Nicht die Verwendung per se, sondern dass die Thematik vor der Landtagswahl zwar in aller Munde ist, eine konkrete Lösung dafür aber wie so oft vermutlich ausbleibt.

Es gehe jetzt endlich darum, Taten zu setzen, die machbar seien – daran würden Politik und Behörden gemessen und nicht an „Wahlschlagwörtern, die längst einen Bart bis zum Erdmittelpunkt“ haben, so Transitforums-Vorstand Fritz Gurgiser in einer Aussendung.

Seit Jahrzehnten herrscht an der Brennerstrecke für Anrainer das gleiche Szenario: Lärm, Abgase, Stau. Um die Belastung zu reduzieren, gäbe es verschiedenste Möglichkeiten, argumentiert das Transitforum. Wer eine Korridormaut wolle, habe die eigenen Möglichkeiten in Deutschland und Italien zu nutzen und die bestehende Lkw-Sozialmaut – derzeit rund 16 bis 18 Cent pro Lkw/km – um + 60 Cent auf der A93 von Rosenheim bis Kufstein und vom Brenner bis Verona zu erhöhen, damit zumindest im Mautbereich eine Gleichstellung mit der Schweiz (80 Cent Lkw/km) möglich sei.

Dazu wäre ein Lkw-Nachtfahrverbot zum Schutz der privaten und betrieblichen Anrainerschaft sowie der Berufskraftfahrer an der A93 (bayerischer) und der A22 (Südtiroler und Trentiner Anteil an der Brennerstrecke) – wie es in der Schweiz seit 1934 (!) und auf der A12 seit 1989 (!) als erfolgreiche Lärmschutzmaßnahme gilt – angebracht.

Deutschland und Italien fordern Wegfall von Lkw-Fahrverboten

Terminungebundene und bahnaffine Güter haben auch auf der A93 und A22 laut Transitforum nichts zu suchen: „Wer nur Milliarden Euro in die Eisenbahn ,verlagert', ohne die verkehrs- und finanzrechtlichen Rahmenbedingungen zu ändern, verhindert bewusst einen fairen Wettbewerb Straße/Schiene und hat das zu verantworten, was Realität ist: Übervolle A93, A12, A13 und A22 – die Schiene auf dem Abstellgleis."

Notwendig sei auf jeden Fall ein digitale Dosiersystem für die Gesamtstrecke, welches sich mit Zusammenschluss der deutschen, österreichischen und italienischen Verkehrsüberwachungsanlagen (VBA’s) rasch bewerkstelligen ließe.

Das Transitforum weist in seiner Aussendung darauf hin, dass sowohl die Bundesrepublik Deutschland als auch die Republik Italien „vor“ einer allfälligen Diskussion über eine Korridormaut den Wegfall sämtlicher Lkw-Fahrverbote auf der A12 und A13 fordern. Das sei eine glasklare Aufforderung zum Amtsmissbrauch, denn sämtliche Lkw-Fahrverbote mussten auf Grund der Vorgaben der EU-Luftgütereinhalterichtlinien ebenso wie Tempo 100 km/h für PKW verordnet werden.