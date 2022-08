"Ingwer"-Prozess: Starkoch Schuhbeck in 25 Fällen angeklagt

München – Der Münchner Starkoch Alfons Schuhbeck (73) ist in 25 Fällen wegen Steuerhinterziehung und versuchter Steuerhinterziehung angeklagt worden. Das teilte das Landgericht München I, das die Anklage gegen Schuhbeck zugelassen hat und das Verfahren gegen den Koch nach dessen gerne verwendeter Zutat "Ingwer" nennt, am Montag mit. Einem mitangeklagten Angestellten wird nach Gerichtsangaben Beihilfe zur Steuerhinterziehung und Beihilfe zur versuchten Steuerhinterziehung zur Last gelegt. Der Prozess soll am 5. Oktober beginnen, bis zum 22. Dezember sind 18 Verhandlungstage angesetzt.