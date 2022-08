Anschlag auf Dugina in Moskau: Kreml macht Ukraine verantwortlich

Ermittler an der Anschlagsstelle. © IMAGO/SNA

Moskau/Prag/Kiew (Kyjiw) – Russland macht die Ukraine für den Mord an der Kriegsunterstützerin Darja Dugina verantwortlich. "Das Verbrechen wurde von ukrainischen Geheimdiensten vorbereitet und begangen", teilte Russlands Inlandsgeheimdienst FSB am Montag der Agentur Interfax zufolge mit. Kiew hatte zuvor zurückgewiesen, etwas mit Duginas Ermordung am Wochenende zu tun zu haben. Als Täterin nannte der FSB eine 1979 geborene Ukrainerin, die Ende Juli gemeinsam mit ihrer Tochter nach Russland eingereist sei. Nach der Tat seien beide ins benachbarte EU- und Nato-Land Estland ausgereist.

Die Ukraine hatte sich besorgt dazu geäußert, dass Russland den Anschlag als Rechtfertigung für weitere massive Angriffe rund um den Unabhängigkeitstag in der Ukraine vorschieben könnte.

Partisanen für Angriff verantwortlich?

Der in der Ukraine lebende Ex-Abgeordnete der russischen Staatsduma, Ilja Ponomarjow, hat am Sonntagabend erklärt, dass eine "Nationale Republikanische Armee" die Verantwortung für die Ermordung der Tochter des russischen Ideologen Alexander Dugin, Darja Dugina, übernommen hat. Er verlas zudem ein Manifest der Gruppierung, von deren Existenz zuvor nichts bekannt war. Zahlreiche russische Beobachter zweifelten jedoch an der Glaubwürdigkeit von Ponomarjows Darstellung.

"Wir sind heute (Sonntag, Anm.) in einer neuen Zeit aufgewacht", sagte Ponomarjow in einer auf Youtube veröffentlichten Videobotschaft. Russische Partisanen der "Nationalen Republikanischen Armee" (NRA) hätten am Vorabend das Auto des "Führers der russischen Faschisten" Alexander Dugin außerhalb von Moskau in die Luft gesprengt und damit "eine neue Seite des russischen Widerstands gegen den Putinismus" eröffnet, erläuterte er.

Anschlag als "Racheakt"

Zur getöteten Tochter Dugins sagte der Ex-Politiker, dass diese zu Vernichtung von Ukrainern aufgerufen habe und den "terroristischen Akt" im außerhalb von Donezk gelegenen Gefangenenlager Oleniwka gerechtfertigt habe, bei dem 50 Kriegsgefangene des Asow-Regiment in die Luft gesprengt worden seien. Explizit bezeichnete er den Anschlag als einen "Racheakt".

Ponomarjow, der keinerlei Belege für seine Darstellung anführte, verlas abschließend ein Manifest der bisher völlig unbekannten Gruppierung "Nationale Republikanische Armee". Man erkläre Präsident Putin zum "Usurpator der Macht und Kriegsverbrecher", der gegen die Verfassung verstoßen habe, einen Krieg zwischen slawischen Brudervölkern losgebrochen und russische Soldaten in den sicheren sowie sinnlosen Tod geschickt habe, hieß es. Putin würde abgesetzt und vernichtet, vernichtet würden aber auch Regierungsbeamte, mit dem Regime verbundene Geschäftsleute und Mitarbeiter staatlicher Sicherheitsstrukturen, verlas der linke Politiker Ponomarjow. 2014 hatte er als einziger Abgeordneter der russischen Staatsduma gegen die Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim votiert.

Oppositionelle russische Journalisten sahen Ponomarjows Darstellung mit großer Skepsis. Die rechtskonservative Publizistin Julija Latynina spekulierte etwa auf Twitter, dass der Ex-Politiker Opfer einer groß angelegten Operation russischer Geheimdienste geworden sein könnte, mit deren Hilfe Kritiker von Wladimir Putin aufgespürt und ins Gefängnis gebracht werden sollten.

Kritik an tschechischer Ministerin

Die tschechische Verteidigungsministerin Jana Cernochova sorgt unterdessen mit ihrer Reaktion auf den mutmaßlichen Mordanschlag für Diskussionen in Tschechien. Die getötete Darja Dugina und ihr Vater seien "tatsächliche Mörder und Kriegshetzer", erklärte die Ministerin der konservativen Demokratischen Bürgerpartei (ODS) am Sonntag im Kurznachrichtendienst Twitter.

"Weder die Tochter noch der trauernde Vater tun mir leid. Es tut mir leid für die Tausenden von Menschen, die aufgrund ihrer Propaganda und abscheulichen Ideologie ermordet wurden. Die heutige Nacht auf den 21.8. wird man sich in Russland merken", so Cernochova weiter.

Der Kommentar der Verteidigungsministerin löste in sozialen Netzwerken umgehend eine heftige Debatte aus. Neben viel Kritik gab es auch zustimmende Reaktionen. Der frühere sozialdemokratische Gesundheitsminister Svatopluk Nemecek warf Cernochova vor, einen "terroristischen Akt gegen zivile Person" zu unterstützen. Der ehemalige kommunistische Parlamentsabgeordnete Jiri Dolejs meinte, man könne den immer wieder als Ideengeber für den russischen Präsidenten Wladimir Putin bezeichneten Dugin kritisieren und gleichzeitig das Attentat gegen seine Tochter verurteilen.

Cernochova hielt trotz der Kritik an ihrer Stellungnahme fest. "Ich stehe zu jedem meiner Worte", erklärte sie auf Twitter. Nemecek warf sie vor, ein "bolschewistischer Propagandist" zu sein. (APA)