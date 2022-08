Anschlag bei Moskau: Kritik an Reaktion von tschechischer Ministerin

Ermittler an der Anschlagsstelle.

Moskau/Prag/Kiew (Kyjiw) – Die tschechische Verteidigungsministerin Jana Cernochova sorgt mit ihrer Reaktion auf den mutmaßlichen Mordanschlag auf die Tochter des rechtsnationalistischen russischen Ideologen Alexander Dugin in der Nähe für Diskussionen in Tschechien. Die getötete Darja Dugina und ihr Vater seien "tatsächliche Mörder und Kriegshetzer", erklärte die Ministerin der konservativen Demokratischen Bürgerpartei (ODS) am Sonntag im Kurznachrichtendienst Twitter.