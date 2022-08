Tödlicher E-Scooter-Unfall von Steirer (13): Kinderbüro fordert mehr Schutz

Graz – Das Grazer Kinderbüro hat in einer Aussendung am Montag eine Verschärfung der Schutzmaßnahmen für Kinder im Straßenverkehr gefordert. Anlass war der Tod eines 13-Jährigen im steirischen Bad Waltersdorf, der vergangene Woche mit einem E-Scooter verunglückt war. Brennende Themen seien die Helmpflicht, Alterslimits für elektrische Fahrzeuge und die Verkehrserziehung, urgierte Thomas Plautz, Geschäftsführer des Kinderbüros, im schriftlichen Statement der Organisation.

"Als Lobby der Menschen bis 14" stelle man eine klare Forderung an die zuständigen Stellen "in Bezug auf die neuen Trendformen der Mobilität", hieß es in der Aussendung. Neue Mobilitätstrends wie E-Bikes, E-Scooter, Lastenräder oder elektrische Boards erforderten neue Rahmenbedingungen: "Mit der zunehmenden Vielfalt an (schnelleren) Fortbewegungsmöglichkeiten, der generellen Zunahme an Verkehrsteilnehmenden und dem Verknappen der dafür notwendigen Räume, sind Konflikte und Unfälle nahezu unvermeidlich", hob Plautz hervor.