Auto stürzte am Schwendberg fast 30 Meter ab: Lenker rief selbst den Notruf

Der junge Lenker konnte sich selbst aus dem Wrack befreien. Der Österreicher stieg über die steile Böschung zur Straße auf und setzte selbst die Rettungskette in Gang. Der 20-Jährige wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Krankenhaus Schwaz eingeliefert. Sein schwer beschädigter Wagen wurde per Kran geborgen. (TT.com)