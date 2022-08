Ronja Forcher hat geheiratet: „Nun beginnt die Reise mit Felix“

Innsbruck – Das einst kleine Mädchen vom Bergdoktor ist nun eine verheiratete Frau: Fast genau zwei Jahre nach ihrer Verlobung haben sich Ronja Forcher (26) und Felix Briegel (24) das Jawort gegeben. Die Innsbrucker Schauspielerin und Sängerin soll den Zirler Schauspieler am vergangenen Samstag im engsten Familien- und Freundeskreis im Goldenen Dachl standesamtlich geheiratet haben. Beide werden ihre Namen aber beibehalten, wie Manager Michael Jodl in einer Aussendung schreibt. Die offiziellen Hochzeitsbilder wurden schon vor zwei Wochen auf Rosi’s Sonnbergstuben in Kitzbühel gemacht.

„Wir sind so happy, dass wir am Wochenende, fast zeitlich zur Verlobung im August 2020, zu uns ,Ja‘ gesagt haben. Es war ein so schöner Tag, den wir beide für immer im Herzen tragen werden. In kleiner Runde, ganz privat“, wurde das Paar zitiert. Nun gehe es in die Flitterwochen ins Ausland. Im September fange dann wieder der Alltag an. „Nach der Veröffentlichung meines Debütalbums ,Meine Reise‘ im Juli beginnt nun auch die gemeinsame Reise mit Felix. Ich bin so glücklich und dankbar für alles“, so Forcher.