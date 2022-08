Innsbruckerin von falschem Interpol-Polizisten um mehr als 1000 Euro gebracht

Innsbruck – Ein Anruf von einem angeblichen Interpol-Polizisten kostete am Montag einer 28-Jährigen mehr als 1000 Euro. Gegen 9 Uhr wurde die Innsbruckerin von dem Unbekannten kontaktiert. Auf Englisch forderte der Täter die Frau auf, Bitcoins von einem Kryptoautomaten zu überweisen. Das Geld sollte sie am nächsten Tag zurückbekommen, so das Versprechen.