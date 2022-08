„We said yes": ÖSV-Adler Stefan Kraft hat geheiratet

Salzburg – Mit einer Facebook-Nachricht begann einst ihre Liebe, jetzt haben sich Stefan Kraft und seine große Liebe Marisa Probst am Sonntag das Ja-Wort gegeben. Der Skispringer teilte Fotos von der Hochzeit am Montagabend auf Instagram: "WE SAID YES" – "Wir haben Ja gesagt" – ließ er seine Follower wissen.