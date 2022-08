Sprengladung in Tasche mitten in Stockholm gefunden

Stockholm – Bei einem Kulturfestival mit Tausenden Besuchern mitten in Stockholm ist am späten Sonntagabend eine Tasche mit Sprengstoff gefunden worden. Das bestätigte die Polizei in der schwedischen Hauptstadt am Montag. Nach dem Fund der Tasche hatten die Ermittler den Fundort weiträumig abgesperrt und Besucher des Festivals weggeschickt. Die Sprengladung wurde anschließend kontrolliert gesprengt.