Leih-Stück als neuer Blickfang im Ebener Notburga-Museum

Museumsobmann Josef Schwaninger freut sich über die Notburgastatue aus dem Spießenhof in Eben.

Eben a. A. – Immer mehr qualitätsvolle Gemälde und Skulpturen können im Notburga-Museum im ehemaligen Pfarrhof von Eben besichtigt werden. Besonders freut sich Josef Schwaninger jetzt über eine Leihgabe aus dem Spießenhof, in dem Notburga einst als Magd diente. „Es handelt sich um eine betende Notburga, die Mitte des 19. Jahrhunderts geschaffen wurde“, erklärt der Museumschef. Die Leihgabe stellt die Familie Strobl zur Verfügung. Schwaninger verweist auch auf ein wertvolles Ölgemälde des Schwazer Malers Christoph Anton Mayr, das dem Tiroler Volkskunstmuseum gehört. Dieses im Jahr 1741 geschaffene Gemälde stellt das ursprünglich barock bekleidete Skelett der Heiligen im Glasschrein am Hochaltar der Notburgakirche in Eben dar.