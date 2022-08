Norbert Gstrein mit neuem Corona-Roman: Fürsorge aus Eigennutz

Der Tiroler Autor Norbert Gstrein war für „Der zweite Jakob“ im Vorjahr für den Deutschen Buchpreis nominiert. © dpa

Von Joachim Leitner

Entgeltliche Einschaltung

Innsbruck – Romane, da darf man Verlagsprogrammprosa nicht trauen, taugen nicht zum Ratgeber. Und die Romane von Norbert Gstrein schon gar nicht. Trotzdem seien sie auch und gerade in unübersichtlichen Zeiten als Handreichung empfohlen. Nicht etwa, weil sie sich als Beiträge zu gegenwärtigen Debatten anböten, nicht weil sie auf den verworrenen, zusehends verzweigteren Pfaden, die diese Debatten einschlagen, Antworten aufzeigen könnten, sondern weil Gstrein, wie kaum ein Zweiter, diese Pfade und etwaige Phänomene am Wegesrand sprachlich zu fassen vermag. Nach der Lektüre seiner Romane ist man nicht unbedingt klüger, aber man hat Worte und bisweilen wunderbar über viele Zeilen fließende Sätze für die eigene Ratlosigkeit.

Knapp ein Jahr nach seinem hochgelobten, mit Preisen bedachten Roman „Der zweite Jakob“ legt Gstrein dieser Tage seinen nächsten vor. „Vier Tage, drei Nächte“ schließt in manchen Punkten an den Vorgänger an: Auch diesmal geht es um patriarchale Übergriffigkeiten, die für die, die es sich leisten können, zur Gewohnheit geworden sind. Doch diesmal ist der Vater, der sich mit polterndem Selbstbewusstsein aus jeder Verantwortung stiehlt, nicht Haupt-, sondern Nebenfigur. Eine sehr komische Nebenfigur. Überhaupt ist „Vier Tage, drei Nachte“, obwohl der Roman kein ernstes Thema scheut, ein verblüffend komisches Buch. Vielleicht, weil – wie schon Dürrenmatt einst feststellte – der Welt nur mittels Komödie beizukommen ist. Vielleicht, das scheint plausibler, aber auch, weil die Welt schlicht und nur bedingt ergreifend auch und gerade im Katastrophalen furchtbar, buchstäblich furchtbar komisch ist. Denn erfinden musste Gstrein das, was er diesen Vater – einen Tiroler Nobelhotelbesitzer – anrichten lässt, nicht: ein Hotspot im ersten Corona-Frühjahr, eine von der Polizei – und neidischen Nachbarn – aufgelöste Party samt urwüchsigem Geschimpfe in den landesweiten Fernsehnachrichten, schließlich ein Golfausflug ins mutationsfreudige Südafrika.

Ja, „Vier Tage, drei Nächte“ ist auch ein Corona-Roman. Die Pandemie und die mehr oder weniger konsequenten Vorgaben zu deren Bekämpfung stecken den Rahmen der Erzählung ab. Denn die Kinder des eingangs erwähnten Hoteliers verbringen den vorweihnachtlichen Lockdown 2020 gemeinsam in Berlin. Genau genommen sind Elias, der nur bedingt vertrauenswürdige Ich-Erzähler, und Ines Halbgeschwister. Dass das Mädchen, das lange jedes Jahr mit seiner Mutter im Hotel urlaubte, Elias’ Schwester ist, erfährt dieser erst, als er bereits Hals über Kopf verliebt ist. In einer seltsam zärtlichen und doch parasitären Zweckbeziehung teilen sie seither immer wieder das Bett. Bisweilen übernimmt Elias auch Ines’ abgelegte Liebhaber. Mitunter räumt er die „Idioten“, die seiner Schwester nachstellen, aus dem Weg: Fürsorge aus Eigennutz und gekränkter Eitelkeit, wenn man so will.

Gstrein spielt kunstvoll mit den Elementen dieser „unmöglichen“ Liebe. Überhaupt ist „Vier Tage, drei Nächte“, wenn nicht Liebesroman, dann Roman über die Liebe als emotionaler Zustand und als Konzept. Und ein Roman über Liebesromane, sprich über Konventionen und Kniffe auserzählter Romantik. Ines, promovierte Germanistin, forscht dazu und spricht dem Genre und der Gattung Roman als Ganzes die Zukunft ab.

Im zweiten Teil erweitert Gstrein die Zweisamkeit des Lockdowns zum Dreieck. Elias’ neuer Partner Carl zieht für die Tage zwischen den Jahren ins Haus – und mit ihm drängt ein Thema in den Vordergrund, das schon davor durch die Erzählung schimmerte. Carl, das erfährt man eher beiläufig – aber, was heißt bei einem Autor wie Norbert Gstrein schon beiläufig? –, ist dunkelhäutig. Plötzlich sind es andere An- und Übergriffe, um die es geht. Die Romankritikerin Ines versucht sich als Romanautorin, schreibt „Drei Arten, ein Rassist zu sein“, für die sie eine Geschichte verarbeitet, die Carl ihr erzählt hat. Anmaßung einer angehenden Autorin? Oder gar kulturelle Aneignung?

Gstrein erlaubt sich auch hier keine Eindeutigkeiten. Aber er führt konsequent vor, wie sich eine Debatte von dem, was tatsächlich passiert, was gesagt oder geschrieben wird, löst, wie sie sich verselbstständigt und übersteuert – und verletzende, alles zersetzende Kraft entwickelt.