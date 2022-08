Feuertaufe für neue Verbauung am Gröbenbach in Nesselwängle

Gerade erst errichtet, haben die Betonschwellen am Gröbenbach in Nesselwängle ihren Dienst am Wochenende bereits erfüllt. © Tschol

Von Simone Tschol

Nesselwängle – An heißen Sommertagen ist der Gröbenbach in Nesselwängle ein kaum wahrzunehmendes Rinnsal. Dennoch wurden dort in den vergangenen Monaten von der Wildbach- und Lawinenverbauung (WLV) Grundschwellen aus Beton errichtet. Wer diese für überdimensioniert hielt, wurde am Wochenende eines Besseren belehrt. In der Nacht zum Samstag zeigte sich, welche Gewalten an solch einem Bach bei Starkregen in kürzester Zeit frei werden.

„Die Verbauung hat sich auf jeden Fall gelohnt“, ist Bürgermeister Hubert Mark erleichtert, dass die baulichen Maßnahmen ihre Feuertaufe bestanden haben. Schon in den vergangenen Jahren wurde am Gröbenbach immer wieder gearbeitet. Mit den baulichen Maßnahmen oberhalb des Siedlungsraumes sei nun ein weiterer Baustein für die Sicherheit in Nesselwängle gesetzt worden. „Die Becken sind jedenfalls ordentlich gefüllt“, erzählt Mark.

Während die Bürger in Nesselwängle – bis auf ein paar nasse Keller – mit einem blauen Auge davongekommen sind, bereitet Mark die zerstörte Zufahrt zum Weiler Rauth noch Kopfzerbrechen. Dort wurde die Straße unterspült, der Hang ist weggebrochen. Inzwischen ist die Straße in diesem Abschnitt zwar wieder einspurig befahrbar, allerdings nur für Fahrzeuge unter 3,5 Tonnen. „Wir haben in Rauth eine Baustelle und müssen zusehen, dass wir die Straße schnellstmöglich für Lkw öffnen können“, sagt Mark, der noch mit der Finanzierung hadert.

Der Chef der WLV im Außerfern, Christian Ihrenberger, weiß: „Nesselwängle weist die österreichweit höchste Dichte an Wildbächen in der Gemeinde auf. Insgesamt sind es neun an der Zahl.“ Eine 100-prozentige Sicherheit wird es laut Ortschef Mark nie geben, „aber wir sind gut aufgestellt“.