Landecker Bauernchef Monz kritisiert ÖVP-Liste scharf

Landeck – Wenige Wochen vor der Landtagswahl rumort es im Heimatbezirk des ÖVP-Spitzenkandidaten Toni Mattle. Scharfe Kritik an der ÖVP-Bezirksliste kommt vom Landecker Bauernbund. Obmann Elmar Monz spricht sogar von einer „schweren Enttäuschung“ und einer schmerzlichen Erfahrung. Die ÖVP-Teilorganisation fühlt sich bei der Listenerstellung übergangen.

„Für uns schon bitter, dass die Bauern überhaupt nicht vertreten sind“, kommentiert Monz die starke Dominanz des Wirtschaftsbundes. Monz wäre gern in einen Vorzugsstimmenwahlkampf gegangen, nachdem heuer auf diesem Weg die realistische Möglichkeit besteht, in den Landtag einzuziehen.

„Ich habe immer alles getan für die Partei“, erklärt er, „das hat mich gekränkt, ich bin schwer enttäuscht.“ Es sei eine Niederlage, die er nicht so leicht weggesteckt habe. „Das hat mir sehr weh getan. Das muss ich sagen.“ Den Platz 31 auf der Landesliste habe er abgelehnt. „Wenn ich im Bezirk nicht gewünscht bin, was soll ich dann dort?“ Eine Vermutung sei, dass man ihn als Konkurrent bei den Vorzugsstimmen gesehen hätte. Toni Mattle ist hier Spitzenreiter.

Bei der Volkspartei verweist man hingegen auf den demokratischen Prozess: „Die Listenerstellung im Bezirk Landeck war, so wie in allen anderen Tiroler Bezirken auch, das Ergebnis einer demokratischen Wahl. 42 Personen – Bürgermeister, Gemeindeparteiobleute und bündische Vertreter – haben bei der Bezirksparteileitungssitzung in geheimer Abstimmung die Auswahl der vier Kandidatinnen und Kandidaten für den Bezirk Landeck getroffen.“ Mit dem Zammer Chef der Tiroler Jungbauern/Landjugend, Dominik Traxl, befinde sich außerdem ein aussichtsreicher Kandidat auf Platz 7 der Landesliste. Er werde „mit Sicherheit eine starke Stimme für den ländlichen Raum und für die Interessen der bäuerlichen Bevölkerung sein“.