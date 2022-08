62 Tage durch 26 Länder: Von Hunden, Gewichtsverlust und Spenden

Innsbruck – Schon der Auftakt in Innsbruck – Dauerregen im Tal und leichter Schneefall am Brenner – erforderte vom Wahl-Tiroler Jürgen Hofer Konzentration und Durchhaltevermögen. Ab dem Gardasee kam der 47-Jährige im Zuge seines ehrgeizigen Spenden-Projekts ins Rollen, dann aber so richtig: zwei Monate durch Europa im Sattel seines Gravel Bikes, unterbrochen höchstens von kurzen Schiebepassagen in unwirtlichem Gebiet. „Ich bin demütiger nach Hause gekommen“, gestand der ehemalige Privatbanker, nachdem er kürzlich in Tirol angekommen war. 62 Tage tourte Hofer durch 26 Länder, um für die Stuttgarter Stiftung „Stay“ Spendengeld zu sammeln, am Ende sollten es 140.000 Euro sein. „Die Spesen habe ich selbst bezahlt“, hielt der gebürtige Oberösterreicher fest. Erlebt hat der passionierte Sportler allerhand, Hunde-Attacken und Schlaglöcher auf osteuropäischem Terrain gehörten ebenso dazu wie Begegnungen mit Rad-Legende Mario Cipollini oder Matej Mohoric (heuer Sieger beim Klassiker Mailand – San Remo). Die Strapazen gingen an die Substanz: „Ich habe zehn Kilo abgenommen, obwohl ich jeden Tag 20 bis 30 Schokoriegel gegessen habe.“