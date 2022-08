Leichtes Erdbeben im Raum Schlanders in Südtirol

Schlanders – Südlich von Schlanders in Südtirol hat sich am Dienstag um 8.34 Uhr ein leichtes Beben ereignet. Die Erdstöße erreichten eine Magnitude von 2,5 und wurden von der Bevölkerung in Martell deutlich verspürt, teilte der Österreichische Erdbebendienst der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) mit. Schäden an Gebäuden seien keine bekannt und bei dieser Stärke nicht zu erwarten.