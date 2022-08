Deutscher Buchpreis: Drei Titel aus Österreich auf der Longlist

Unter den weiteren Nominierten sind u.a. Esther Kinsky ("Rombo"), Dagmar Leupold ("Dagegen die Elefanten!") und Heinz Strunk ("Ein Sommer in Niendorf"). In der nächsten Etappe wird am 20. September die sechs Titel umfassende Shortlist bekanntgegeben, die für die Autorinnen und Autoren zumindest 2.500 Euro wert ist. 2021 ging der Deutsche Buchpreis an Antje Rávik Strubel für "Blaue Frau".