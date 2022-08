54-Jähriger in St. Johann von Männern bedroht, bespuckt und geschlagen

St. Johann in Tirol – Ein Österreicher ist am Montagnachmittag in eine Auseinandersetzung mit zwei Unbekannten geraten. Der 54-Jährige war gegen 15 Uhr in St. Johann im Bereich Dechant-Wieshofer-Straße unterwegs. Dort sah er, wie zwei Männer auffällig durch Fenster in ein Gebäude schauten. Der Mann sprach die Unbekannten an und fragte sie, was sie da machen würden. Die beiden schrien den 54-Jährigen an, woraufhin dieser seinen Weg fortsetzte.