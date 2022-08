Hund lief auf Straße: 21-Jährige bei Mopedunfall in Innsbruck verletzt

Innsbruck – Ein freilaufender Hund hat am Montagabend einen Verkehrsunfall in Innsbruck verursacht. Das Tier lief gegen 20.55 Uhr in der Innstraße auf Höhe des Seitenausganges des Waltherparks auf die Fahrbahn. Eine 21-jährige Mopedlenkerin, die in Richtung Osten unterwegs war, bremste zwar stark ab, konnte einen Zusammenstoß mit dem Vierbeiner aber nicht mehr verhindern. Die Mopedlenkerin und ihre gleichaltrige Mitfahrerin auf dem Sozius stürzten. Letztere wurde unbestimmten Grades verletzt.