Rekordzahl von 1295 Migranten überqueren Ärmelkanal in Booten

London – 1295 Migranten haben am Montag in kleinen Booten den Ärmelkanal von Frankreich aus nach Großbritannien überquert. Dies sei die höchste Zahl an einem Tag seit Beginn der Aufzeichnungen 2018, teilte das britische Verteidigungsministerium am Dienstag mit. 27 Boote seien entdeckt worden. Bisher unternahmen damit in diesem Jahr mehr als 22.600 Menschen die gefährliche Überfahrt, fast doppelt so viele wie im Vorjahreszeitraum.