Rauch plädiert in Tirol für Fortsetzung von schwarz-grünem "Erfolgsmodell"

Innsbruck – Sozial- und Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) hat sich für eine Fortsetzung der schwarz-grünen Koalition in Tirol ausgesprochen. Gerade in Zeiten der "multiplen Krisen" brauche es eine "stabile schwarz-grüne Koalition". Nach der Landtagswahl am 25. September solle man deshalb auf der bisherigen koalitionären "Vertrauensbasis aufbauen", sagte Rauch am Dienstag im Rahmen seines Besuchs des Vereins für Obdachlose in Innsbruck.