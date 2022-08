Polizeihündin „Domina" erschnüffelte Drogen im Wert von 240.000 Euro

Wien – Eine Wiener Polizeihündin namens "Domina" hat am Sonntag einen Drogenvorrat erschnüffelt und damit drei mutmaßliche Dealer überführt. Die drei Suchtmittelhändler aus Tschechien und der Slowakei wurden ausgeforscht und in der Leopoldstadt festgenommen. Sichergestellt wurden bei der Festnahme laut Polizeiaussendung rund 2,1 Kilogramm Methamphetamin mit einem Straßenverkaufswert von rund 240.000 Euro. Versteckt waren die Substanzen in einem präparierten Auto.