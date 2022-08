Mann stieg in Schwaz in Wohnung der Ex-Freundin ein und beraubte sie

Schwaz – Ein Mann ist laut Polizei in der Nacht auf Dienstag in Schwaz in die Wohnung seiner Ex-Freundin eingestiegen. Der 31-Jährige gelangte demnach um kurz vor Mitternacht über eine unversperrte Balkontüre in die Wohnung der Frau. Er drückte diese nieder und raubte ihr das Handy aus der Hosentasche. Anschließend ergriff der Syrer die Flucht.