77-Jähriger stürzte bei Gipfelfoto auf Greitspitze in den Tod

Ischgl – Ein 77-jähriger Bergsteiger ist am Sonntag vom Gipfel der Greitspitze in Ischgl in den Tod gestürzt. Der Mann hatte nach dem Aufstieg ein Foto seiner 63-jährigen Begleiterin machen wollen und war dafür einige Schritte rückwärts gegangen. Dabei dürfte er laut Polizei übersehen haben, dass er sich unmittelbar vor dem Abgrund befand. Der Deutsche verlor das Gleichgewicht und stürzte rückwärts über eine etwa 60 Meter hohe, teils senkrechte Felswand ab. Er erlitt dabei tödliche Verletzungen.