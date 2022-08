Ursache von „Tomatenfieber" bei Kindern in Indien unklar

© via www.imago-images.de

Neu-Delhi – In Indien rätseln Forschende über die Ursache eines bei über 100 Kindern aufgetretenen Krankheitsbildes. Beim "Tomatenfieber" können Patienten rote, schmerzhafte Bläschen am ganzen Körper entwickeln, wie die Wissenschafter im Fachmagazin The Lancet Respiratory Medicine schreiben. Es sei unklar, ob es sich um eine Variante der Hand-Fuß-Mund-Krankheit handelt, um eine Nachwirkung der Tropenkrankheiten Chikungunya oder Denguefieber oder um ein noch unbekanntes Virus.