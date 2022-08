Bescheide aufgehoben: Landesverwaltungsgericht stoppt Wolf-Abschüsse in Tirol

Innsbruck – Nächster Akt in der Causa Wolf in Tirol. Das Landesverwaltungsgericht hat die aufschiebende Wirkung für den Abschussbescheid von Problemwolf „158 MATK“ in Innsbruck-Land zuerkannt für mögliche Einsprüche. Damit ist nun eine Beschwerde etwa seitens des WWF möglich.

In einer ersten Reaktionen meinte Agrarreferent LHSTv. Josef Geisler (ÖVP), dass die gerichtlichen Entscheidungen zu akzeptieren seien. "Zugleich zeigt es die Notwendigkeit, die rechtlichen Rahmenbedingungen für die Entnahme von Problemtieren rasch zu ändern", so Geisler.

Beim Wolf in Osttirol fehlte dem Landesverwaltungsgericht die genaue Kennzeichnung, welches Wolfspärchen geschossen werden soll. Im Bescheid steht lediglich ein Wolf in der Region. Das Land Tirol, so Geisler, werde jedenfalls in diesem Zusammenhang eine Vorab-Entscheidung des Europäischen Gerichthofs beantragen.