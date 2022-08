Frau attackierte und verletzte in Bayern mehrere Passanten

Weiden – Es ist Mittagszeit, Sonnenschein, ein belebter Platz in der Innenstadt von Weiden in der Oberpfalz – hier greift nach ersten Erkenntnissen der Polizei eine Frau mehrere Menschen an. Drei Opfer werden bei dem Vorfall am Dienstag verletzt, zwei von ihnen müssen in einem Krankenhaus behandelt werden. Beamte stellen die Tatwaffe, einen schwertähnlichen Gegenstand, sicher.