Mäusebussard flog durch Seitenfenster in Auto: Wagen prallte in Zams gegen Mauer

Ein Mäusebussard flog in Zams in ein fahrendes Auto. (Symbolfoto)

Zams – Ein verirrter Mäusebussard löste am Sonntagnachmittag einen Unfall in Zams aus. Eine 17-Jährige war mit ihrem Auto vom Krankenhausparkplatz kommend auf der Innstraße unterwegs. Das Seitenfenster auf der Fahrerseite hatte sie weit geöffnet. Plötzlich flog der Bussard in das Wageninnere, prallte gegen das Gesicht der 17-Jährigen und verfing sich in ihren Haaren.