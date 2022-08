76-Jährige verhinderte Diebstahl ihrer Geldtasche in St. Johann

St. Johann in Tirol – Eine 76-Jährige war am Montag gegen 9 Uhr in einem Lebensmittelgeschäft in St. Johann, als zwei Frauen die Tirolerin in ein Gespräch verwickelten. Ganz offensichtlich ein Ablenkungsmanöver: Denn eine der Unbekannten griff in die Handtasche der Einheimischen. Das bemerkte die 76-Jährige aber. Mit einem Griff nach ihrer Tasche konnte sie den Diebstahl verhindern.