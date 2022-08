Kiew würdigt Unterstützung durch Österreich

"Und wir wissen es sehr zu schätzen", betonte Nikolenko weiters am Dienstagabend gegenüber der ukrainischen Online-Zeitung European Prawda. So beabsichtige die Bundesregierung dreitausend Haushalte in der Region Kiew zu reparieren, die von den russischen Invasionstruppen zerstört worden seien. Das Projekt mit Gesamtkosten von fünf Millionen Euro solle über die Caritas Österreich umgesetzt werden. Derzeit werde ein Memorandum zwischen der NGO und dem Ministerium für die Entwicklung der Gemeinschaften und Territorien der Ukraine vorbereitet, so Nikolenko.