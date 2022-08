ÖVP lädt Kickl als Zeugen wegen Jenewein-Causa in U-Ausschuss

ABD0063_20220822 - WIEN - ÷STERREICH: FP÷-Bundesparteiobmann Herbert Kickl am Montag, 22. August 2022, im Rahmen der ORF TV-Sendung "Sommergespr‰che" in Wien. - FOTO: APA/GEORG HOCHMUTH

Wien (APA) - Die ÖVP lädt FPÖ-Chef Herbert Kickl in den ÖVP-U-Ausschuss wegen der Jenewein-Causa. Das kündigte ÖVP-Fraktionsführer Andreas Hanger in der Krone (Mittwochausgabe) an. Der ehemalige Nationalratsabgeordnete und spätere Klubmitarbeiter Hans-Jörg Jenewein, der auch als Vertrauter Kickls gilt, soll eine Anzeige gegen die Wiener FPÖ verfasst haben, in der es um mutmaßlichen Fördermissbrauch geht.