Wanderin nach Sturz im Pitztal mit Hubschrauber geborgen

Plangeross – Nach einem unglücklichen Sturz musste am Dienstag eine Wanderin in Plangeross mit dem Notarzthubschrauber geborgen werden. Die 61-Jährige stieg gemeinsam mit ihrem Freund auf dem markierten Steig vom Taschachhaus ab. Das Paar hatte bereits mehrere Bergtouren in den Tagen zuvor unternommen.